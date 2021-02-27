В Украине за минувшие сутки, 26 февраля, коронавирусной болезнь обнаружили в 8172 человек. Также 4766 пациентов выздоровели, а 151 — умер от осложнений. В больницы попали 2806 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По данным главы Минздрава было осуществлено тестирований за сутки — 78040 (в частности методом ПЦР — 35714, методом ИФА — 16990, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 25336). За все время пандемии в Украине:

заболело — 1342016 человек;

выздоровели — 1168321 человек;

летальных случаев — 25893;

проведения ПЦР-тестов — 6881688.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.

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Напомним, в Украине за минувшие сутки, 25 февраля, коронавирусной болезнь обнаружили в 8003 человек. Также 4244 пациентов выздоровели, а 146 — умерли от осложнений. В больницы попали 2762 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. С начала пандемии украинские медики обнаружили 1333844 случаев Коронавирусная заболевания. Из них 1163555 пациентов выздоровели, а 25742 — умерли от осложнений Covid-19.