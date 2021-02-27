Обе собаки были переданы в местный полицейский участок Американской певице Леди Гаге вернули двух ее собак, похищенных ранее в ее помощника. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает департамент полиции Лос-Анджелеса в Twitter. «Обе собаки Леди Гаги были переданы в местный полицейский участок и счастливо воссоединились с представителями Леди Гаги», — говорится в заявлении полиции.

Both of Lady Gaga's dogs have been turned in to a local police station, and they have been safely reunited with Lady Gaga representatives. https://t.co/c5Z5QMa944 — LAPD HQ (@LAPDHQ) February 27, 2021

Как сообщалось ранее, американская певица Леди Гага пообещала заплатить полмиллиона долларов за возвращение ее собак, которые были похищены несколько дней назад. «Мои любимые собаки Коджи и Густав были похищены в Голливуде два дня назад. Мое сердце болит, и я молюсь, чтобы моя семья снова стала единственной благодаря акту милосердия. Я заплачу 500 000 долларов за их безопасное возвращение », — написала певица и указала электронную почту, на которую можно направить информацию.

Французские бульдоги — довольно популярная и дорогая порода. Они стоят от 1,5 до 3 тысяч долларов, однако же цена собаки с хорошей родословной может достигать и 10 000 долларов.

Напомним, в среду, 24 февраля, неизвестные четыре раза выстрелили в грудь помощнику, который выгуливал собак американской певицы, 30-летнего Райана Фишера. Помощник певицы выгуливал воспитанников, когда на него напали двое темнокожих мужчин и украли двух бульдогов. Им удалось скрыться с места преступления.