Обе собаки были переданы в местный полицейский участок Американской певице Леди Гаге вернули двух ее собак, похищенных ранее в ее помощника. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает департамент полиции Лос-Анджелеса в Twitter. «Обе собаки Леди Гаги были переданы в местный полицейский участок и счастливо воссоединились с представителями Леди Гаги», — говорится в заявлении полиции.

Both of Lady Gaga's dogs have been turned in to a local police station, and they have been safely reunited with Lady Gaga representatives. https://t.co/c5Z5QMa944 — LAPD HQ (@LAPDHQ) February 27, 2021