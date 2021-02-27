В Украине сейчас не существует оснований для дефолта, экономика работает стабильно, поэтому поддержку МВФ наше государство не потеряет. Такое мнение в интервью «Главкому» выразил Тимофей Милованов, эксминистр экономики и аграрной политики.

«Мировые рынки сейчас хорошие, в Украине является макроэкономическая стабильность, которой достигли тяжелым трудом и кровью. Благодаря этой заложенной стабильности, есть большие резервы в Нацбанке, низкая инфляция, а инвесторы к нам хорошо сейчас относятся. Проценты мы выплачиваем, и доверие, что будем платить и дальше. Какого дефолта никто не предусматривает, поэтому доступ к рынку является », — отметил эксминистр.

Милованов утверждает, что ситуация в отношениях с МВФ у нас достаточно стабильна и не менялась со времен президентства Порошенко. «С практической точки зрения, у нас в среднем получается один транш в год, как и во времена Порошенко происходило. То есть де-факто мы ведем себя, как обычно. Ситуация могла бы быть и лучше, но обе стороны понимают, что немножко времени есть, поэтому можно немножко свою позицию проталкивать. Сейчас проблем нет, а сказать, что будет летом-осенью, вам сейчас никто не сможет », — заявил советник Банковой.

Напомним, в июне 2020 Международный валютный фонд утвердил 18-месячную программу поддержки Украины на 5000000000 долларов. Утверждение программы Stand-By позволило немедленно выделить около 2100000000 долларов США. Остаток разделили еще на 4 транша. Отмечалось, что новая программа имеет целью помочь Украине решить проблемы, связанные с пандемией Covid-19. В то время Международный валютный фонд прогнозировал падение экономики Украины по итогам 2020 году на 7,7%, но при этом ожидал роста экономики в 2021 году на 3,6%.