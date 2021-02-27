Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести с 1 марта на территории Черновицкой области «красный» уровень эпидемической опасности. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram «Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 1 марта 2020 «красный» уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Черновицкой области и применить на территории Черновицкой области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности », — сообщил министр.

С 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантина с разделением областей по уровню коронавирусной опасности.

«Красный» уровень устанавливается решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по инициативе министра здравоохранения в течение 48 часов с момента наступления оснований для введения этого уровня эпидемиологической опасности. Решение Госкомиссии ТЭБ и ЧС вступает в силу не ранее чем через 2 дня с даты его опубликования.

На территории регионов с «красным» уровнем, кроме ограничений, действующих на «желтом» и «оранжевом» уровне также запрещено:

работу заведений питания, кроме доставки и заказов на вынос;

работу ТРЦ и других заведений развлекательной деятельности;

работу магазинов и рынков, кроме тех, где не менее 60% площади предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медназначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленных в ассортименте указанных субъектов хозяйствования;

работу финучреждений, операторов почтовой связи, техобслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;

выполнение работ по сбору и заготовке отходов;

осуществление деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг (прием посетителей осуществляется по предварительной записи)

прием посетителей учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцерта, автокинотеатров, историко-культурных заповедников. Кино- и видеосъемки разрешены при условии ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц и использования персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), масок;

работу спортзалов, фитнес-центров, бассейнов и т.п.;

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;

работу заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 23:00 до 6:00 следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;

деятельность непродовольственных рынков;

посещение учебных заведений независимо от формы собственности, кроме детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 26 февраля, коронавирусной болезнь обнаружили в 8172 человек. Также 4766 пациентов выздоровели, а 151 — умер от осложнений. В больницы попали 2806 человек. Наибольший суточный прирост зараженных в Ивано-Франковской и Львовской областях. С 23 февраля в Черновицкой области было усилено карантин. Добавим, что по данным Минздрава, 26 февраля в Черновицкой области обнаружили 638 новых больных коронавирус. Как сообщалось, власти Черновицкой области рассматривает возможность введения карантина выходного дня. 26 февраля будет принято решение о внедрении ограничений.