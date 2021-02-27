В Ивано-Франковской области снова стремительно растет заболеваемость Сovid-19, потому что на зимние каникулы люди массово хлынули отдыхать на местные лыжные курорты. Такое мнение в интервью «Главкому» выразил Руслан Савчук, главный государственный санитарный врач Ивано-Франковской области. «В январе мы имели полный локдаун, действовали определенные ограничения, но в то же время у нас активно работала туристическая, курортная зона: Яремчанщина, в частности Поляница и непосредственно туристический комплекс« Буковель ». Чрезмерная активность отдыхающих дала нам такой результат », — пояснил медик. Врач также отмечает, что на выздоровление от коронавируса у пациентов теперь идет чуть больше времени, чем пару месяцев назад. Во-первых, люди немного поздно обращаются, соответственно болезнь в запущенном состоянии. Во-вторых, речь может идти уже о новых штамма вируса. «На днях в Центр общественного здоровья МЗ мы направили образцы анализов от пациентов, которые сейчас с тяжелыми формами и лечатся в наших областных учреждениях здравоохранения. Ожидаем в ближайшее время от них результата, чтобы понять, это вирус, который у нас циркулировал с прошлого года, или это какой-то другой, уже мутировавший вирус. Потому что сейчас наблюдаем, что продолжительность лечения пациентов особенно сейчас с тяжелыми формами, удвоилось. Это если сравнивать с пациентами, которые лечились буквально месяца два-три назад. Лечение в больницах такого пациента в настоящее время составляет 19-20 дней и даже больше. Причина в том числе в очень поздних обращениях », — объясняет санитарный врач Франковской области. Руслан Савчук утверждает, что больницы области полностью укомплектованы всем необходимым для лечения Сovid-19. «Если сравнить с тем, что было в начале пандемии и сейчас, то сейчас укомплектованность больниц выросла в геометрической прогрессии. Речь и о концентраторы и о достаточном количестве аппаратов искусственной вентиляции легких. К нам ежедневно заезжают концентраторы. Наш бизнес также активно помогает нашим учреждениям здравоохранения. Мы дополнительно развернули, а это более 700 койко-мест в учреждениях здравоохранения … Но поймите правильно, койко-места можно разворачивать тысячами. Но если мы все в обществе не поймем, что нужно соблюдать карантина и выполнять все противоэпидемические мероприятия, которые мы сегодня регламентируем, то эффекта от этого совершенно никакого не будет », — отметил врач.

Напомним, 24 февраля в Украине вступил в силу адаптивный карантин. Общий срок действия карантина продлен до 30 апреля. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила отнести Ивано-Франковске область в «красной» зоны эпидемической опасности с усиленными ограничениями с 26 февраля. С 26 февраля вводятся такие ограничения красной зоны: • Закрываются торгово-развлекательные центры, промышленные магазины. • Ограничивается работа других заведений: парикмахерские и салоны смогут работать только по предварительной записи. • Все образовательные учреждения должны перейти на дистанционное обучение или закрыться. Кроме садов. • Общественный транспорт будет действовать только в режиме спецперевозок. • Поезда и автобусы межобластного сообщения ездить не будут. • Рестораны и кафе, как и сейчас, будут работать на вынос. • Из магазинов будут работать те, 60% площади которых предназначены для продуктов, лекарств, бытовой химии, средств гигиены, прессы, кормов для животных (но другие товары в таких магазинах продолжат продавать). • Массовые мероприятия запрещены.