Первый день нынешней весны — 1 марта — в Украине будет дождливым, местами возможен даже мокрый снег, температура воздуха будет колебаться от 5 ° мороза до 5 ° тепла. Об этом сообщили в Укргидрометцентре. «1 апреля в западных, северных и центральных областях небольшой дождь, местами с мокрым снегом», — сообщили синоптики. В выходные на большей части территории страны небольшой дождь, местами с мокрым снегом, завтра в Карпатах умеренные осадки, налипание мокрого снега, гололед. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Завтра днем в западной части местами порывы ветра 15-20 м / с.

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Температура в ближайшие сутки 1-6 ° тепла, на крайнем западе и юге страны днем до плюс 10 °; в воскресенье и понедельник ночью от 2 ° тепла до 3 ° мороза, днем 0-5 ° тепла; в Карпатах ночью 1-5 ° мороза, днем около 0 °. На Киевщине завтра временами небольшой дождь. Температура ночью 1-4 ° тепла, днем 4-6 °. Напомним, народный синоптик Леонид Горбань, который в своих расчетах использует старинную методику — Брюсов календарь, учитывающий влияние на погоду расположение планет Солнечной системы, — рассчитал, какой будет весна 2021 года.