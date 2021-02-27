Система атлантического течения Гольфстрим стала слабее, чем когда-либо за последние тысячу лет. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ресурс AccuWeather.

Гольфстрим — это течение Атлантического океана, которая играет роль в формировании погодных условий во всем мире.

Система течения работает как огромная конвейерная лента, Гольфстрим транспортирует теплую поверхностную воду с экватора на север и отправляя холодную воду с низкой соленостью обратно на юг. Ученые считают, что замедление течения вызвал влияние человека на окружающую среду. Таким образом, если глобальное потепление ускорится, течение может полностью остановиться. Это может привести к катастрофическим последствиям для некоторых европейских стран и США. К слову, Google посвятил дудл 25-летию украинской антарктической станции «Академик Вернадский». Напомним, первый день нынешней весны — 1 марта — в Украине будет дождливым, местами возможен даже мокрый снег, температура воздуха будет колебаться от 5 ° мороза до 5 ° тепла.

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