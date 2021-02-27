Населению задним числом была увеличена суммы в платежках за газ через «температурные коэффициенты». Первый раз — в тарифе на распределение, второй раз — на этот же объем в оплате за сам газ. А в третий раз «температурные коэффициенты» начислялись автоматически самыми газовыми счетчиками, которые имеют термокомпенсацию или так называемое «директивное приведения» к стандартным условиям. «Люди не только не понимают, за что им начисляли дополнительные объемы более двух лет. Часть потребителей обнаруживает, что им эти дополнительные объемы насчитывали три раза! И все это под видом «приведения к стандартным условиям», — пишут в издании ГазПравда. Чтобы не платить лишнее, нужно проверить, установлен ли у вас счетчик с термокомпенсацией или «директивным приведением» к стандартным условиям. Если да — вы имеете право требовать от облгазов компенсацию за переплату.

Как проверить и что делать дальше?

Посмотрите на фото. Если на счетчике есть вот такие отметки, выделенные красным — «ТБ = 0 ° С» или «Тб = 15 ° С», или у типоразмера есть буква «Т», то вы владелец такого счетчика. Если обнаружите, что нет такого счетчика, проверьте свой личный кабинет на сайте вашего облгазов. Там должно быть где-то такая запись «Счетчик с элементами температурной компенсации» или подобный. Если не найдете такой надписи, а увидите другой, например «В отапливаемом помещении на расстоянии не более 0,5 м от входа газопровода», «В отапливаемом помещении на расстоянии более 0,5 м и менее 1,5 м от входа газопровода», «Внешне помещения на расстоянии менее 1 м от выхода газопровода», «Внешне помещения на расстоянии более 1 м от выхода газопровода" или подобное, — обратитесь к облгазов и требуйте корректировки объема потребления, а соответственно и у поставщика уменьшения платы за газ .

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