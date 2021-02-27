Руководитель Канадского пенсионного плана Марк Мачин ушел в отставку после поездки в Объединенные Арабские Эмираты для вакцинации против Covid-19, нарушив советы правительства Канады по путешествий и вызвав критику. Об этом сообщает Reuters. «Марк Мачин, глава инвестиционного совета Канадского пенсионного плана ушел в отставку после критики его поездки в ОАЭ с целью получения прививки от Covid-19 в обход канадских правительственных рекомендаций», — говорится в сообщении. Мачин получил вакцину от Pfizer PFE.N по прибытии в ОАЭ в этом месяце и должен получить вторую дозу в ближайшие недели. «Поступок Мачина мог подорвать доверие людей как к государственной политике, так и к управлению их государственным пенсионным обеспечением», — сказал Дэвид Уилер, бывший профессор бизнеса из Йоркского университета, добавив, что «очевидно, что он должен был немедленно уйти в отставку». Отмечается, что 54-летний Мачин стал уже вторым высокопоставленным канадским топменеджеров, который ушел в отставку после попытки получить прививки вне очереди. «В прошлом месяце руководитель Great Canadian Gaming Corp Род Бейкер ушел в отставку после того, как его с женой обвинили в путешествии в северной Канады и введении власти в заблуждение с целью получения прививки», — сообщает агентство. Канада отстает от многих развитых стран в процессе вакцинации, к этому времени привито менее 3% населения. Добавим, что вакцинация против Covid-19 делается в Канаде бесплатно, но по действующим правилам очередь до 50-летних здоровых людей еще не дошло. Правительство страны также еще в прошлом году выдал рекомендацию воздержаться от любых поездок за пределы Канады. Заметим, что Канадский пенсионный план управляющей активами в $ 377 млрд и отвечает за выплату государственных пенсий около 20 млн канадцев.