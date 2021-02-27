Уже с первых чисел марта 2021 ожидаются мощные магнитные бури, причем они будут далеко не единственными. На протяжении марта наблюдается повышенная активность Солнца, так что штормить будет весь месяц. Зная прогноз активности Солнца, метеозависимые люди смогут в некоторой степени защититься от негативного влияния магнитных бурь и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия и перепадов настроения в период геомагнитных возмущений. Имейте в виду, что Солнце изменчиво, и прогноз магнитных бурь может меняться.

Прогноз магнитных бурь на март 2021

Незначительные магнитные колебания в марте возможны 3, 13, 16, 21, 22, 30 числа. Магнитные бури в марте ожидаются 1, 2, 6, 12, 15, 18, 19, 20, 28, 29 числа. При этом Солнце максимально проявит себя в период с 18 по 21 марта, как раз на весеннее равноденствие. А еще в конце месяца — с 28 по 30 марта, когда будет переход на летнее время в Украине.

Кому нужно беречь здоровье в опасные дни

Врачи говорят, что в первую очередь магнитная буря негативно влияет на людей с метеозависимостю, пожилых, тех, у кого есть проблемы с сердцем, сосудами и другими хроническими болезнями.

Могут почувствовать влияние бури гипертоники, гипотоники, сердечники. Им медики советуют держать рядом лекарства.

В эти дни может возникать головная боль, мигрень, нарушаться ритмы сердца, скакать давление, шуметь в ушах.

При этом даже у людей, которые считают себя здоровыми, могут быть проблемы — усталость, бессонница, головная боль.

Как обезопасить себя в дни магнитных бурь

Специалисты рекомендуют разгрузить эти дни на работе — не нужно планировать какие-то особо трудные задачи. Это касается, как умственной, так и физической работы.

Спать следует полноценно — не менее 7-8 часов в день.

Полностью откажитесь от алкоголя, а кофе замените зеленым или травяным чаем.

Не перегружайте организм жареной и жирной пищей.

Побольше гуляйте на свежем воздухе, но избегайте переутомления.

Если вы в группе риска, контролируйте давление и следите за своим состоянием.

Напомним, астрофизики изменили прогноз магнитных бурь и назвали самые опасные дать в феврале. В эти дни метеозависимым людям стоит особое внимание уделить здоровью. Магнитные бури могут длиться от нескольких часов до нескольких суток.