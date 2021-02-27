С момента, когда в 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении бывших украинских чиновников, которые предали Украину, их число в «черном списке» сократилось с 22 до 10. И существует угроза, что ЕС совсем отменит санкции. Об этом на встрече с представителями Кабмина и антикоррупционных ведомств заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. «Во время визита на Седьмое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюссель наша официальная делегация получила информацию относительно риска отмены санкций в отношении двух бывших чиновников. Мы все прекрасно понимаем, что у нас есть общее государственное задание и мы принять все возможные совместных мероприятий, чтобы санкционный список оставался постоянным », — сказала Венедиктова. По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишин, угроза снятия западных санкций из бывших чиновников существует, и она ведет диалог со странами, чтобы санкции сохранялись. «Мы должны обратить внимание европейских коллег на то, что уголовные производства по пидсанкцийних лиц расследуются и в этом процессе есть прогресс. В частности, результатом быстрого, полного и беспристрастного расследования должно стать направление обвинительных актов в суд. В то же время, необходимо обеспечить соблюдением прав пидсанкцийних лиц на эффективное средство правовой защиты », — добавила Венедиктова. Также участники встречи договорились разработать механизм, который защитит интересы государства и предоставит необходимые инструменты для работы в этом направлении. «Необходимо использовать весь набор как процессуальных, так и дипломатических инструментов для обеспечения реального диалога между всеми сторонами», — резюмировала генпрокурор. Кроме Венедиктовой и Стефанишиным, в совещании участвовали первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапаров, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, директор НАБУ Артем Сытник, и.о. директора ГБР Алексей Сухачев и и.о. руководителя САП Максим Грищук. В частности, санкции могут снять с Александра Януковича, сына бывшего президента Украины Виктора Януковича, бывшего первого вицепремьера и ексголовы Национального банка Украины Сергея Арбузова, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко и эксминистр образования Дмитрия Табачника. Европейский союз заморозил активы Виктора Януковича, части его семьи и представителей близкого окружения после падения его правительства в феврале 2014 после евромайдан. За годы санкционный список сокращался после исков пидсанкцийних лиц в европейские суды. Несколько дипломатов ЕС, знакомые с переговорами, но не уполномочены говорить под запись, рассказали Радио Свобода, что в санкционный список является «ряд« слабых дел », которые могут быть обжалованы в суде Европейского союза и в которых Украина не предоставила убедительных доказательств. По данным источников, продолжаются дискуссии вокруг присутствия в списке експрезидента Виктора Януковича и бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки. В Европейском союзе есть консенсус, что санкционный режим должен продолжаться, но с определенными коррективами. В 2020 году санкции сняли с бывшего премьера Николая Азарова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого. За год до этого с санкционного списка выбыл бывший глава Администрации президента Януковиче Андрей Клюев.