За прошедшие сутки, 26 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, в том числе — с запрещенного вооружения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. Так, наряду с Водяным, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела шесть военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения, еще трое воинов — боевое травмирования. В районе населенного пункта Пески оккупанты открывали прицельный огонь по позициям украинских воинов со 120 мм и 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Огневая активность врага наблюдалась и недалеко от населенного пункта Луганское. Здесь российско-оккупационные войска трижды открывали прицельный огонь по нашим позициям из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. На этом же направлении оккупанты провели дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций минами ПОМ-2. Вблизи Марьинки и Лебединского враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела один украинский защитник получил пулевое ранение. У Каменки оккупанты совершили несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета, а рядом с Южным — еще и из стрелкового оружия. В пригороде Светлодарска противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета. «На обстрелы вооруженными формированиями Российской Федерации украинские защитники давали адекватный ответ. Неподалеку Невельского, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил. Всех воинов, которые были ранены за прошедшие сутки, оперативно доставлен в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь », — информируют в штабе ООС. С целью немедленного прекращения огня УС СЦКК неоднократно направляли запрос через СММ ОБСЕ на введение режима «Тишина». Однако во всех случаях они были проигнорированы наемниками ОРДЛО. По состоянию на 7:00 утра 27 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь по украинским позициям из стрелкового оружия. Обо всех случаях нарушений украинской стороной СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.