1 марта по народному календарю отмечается Ярилин день, которого наши предки считали богом Солнца и плодородия, а потому к нему за помощью обращались все женщины. Именины в этот день отмечают Даниил, Илья, Макар, Павел, Памфил, Порфирий, Самуил, Юлиан. Об этом рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА. Ярило — бог Солнца древних славян. До 1492 года на Руси в этот день отмечали начало нового года, а первые дни марта так и назывались — Ярилин дни. Ярило был не только богом Солнца, но и богом плодородия, а потому беременные женщины в этот день старались погреться на солнышке и набраться сил для вынашивания ребенка. Также в древности на Ярилы отмечали Новый год, поэтому сложилась традиция неработоспособности в этот день — причем она хранилась долго, вплоть до 19 века. Начинались Ярилин хороводы — празднование в честь прихода весны.

Приметы 1 марта

Зяблик кричит громко — идут холода.

Плещется вода на льду водоема — ждите теплых дней.

Если слышен плач кикиморы, или она появилась на глаза хозяевам — ждите беды.

Талая вода и снег, собранные 1 марта, считаются целебными.

Если женщина наберет снега и в полдень отрет ним руки — они, по приметам, будут чистыми и нежными.

Если беременная этого дня станет на холм и посмотрит на первое солнце весны, то у нее родится прочная и здоровый ребенок.

По примете, 1 марта вороны каркают громко — скоро похолодает.

Усилился ветер ночью — ждите обильных осадков и потепление.

Первый день весны — теплый, значит, по примете, еще будет похолодание.

Напомним 15 марта, начинается Великий пост, который продлится по 18 апреля . Его называют суровым: этот пост предполагает отказ от любой пищи животного происхождения и от продуктов, в состав которых она входит: мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов и морепродуктов. Напомним также, ранее предстоятель Православной церкви Епифаний рассказал, как соблюдать Великий пост во время болезни.