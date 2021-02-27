За прошедшие сутки, 26 февраля, в Украине провели 1713 прививок от Covid-19. Об этом сообщает Минздрав в Телеграмм-канале »Коронавирус-инфо». «1713 человек привито от Covid-19 за сутки 26 февраля 2021 в Украине», — отмечается в сообщении. Количество прививок, проведенных в регионах:

Винницкая область — 50 прививок;

Волынская область — 74 прививок;

Днепропетровская область — 140 прививок;

Донецкая область — 110 прививок;

Житомирская область — 52 прививок;

Закарпатская область — 34 прививок;

Запорожская область — 47 прививок;

Ивано-Франковская область — 20 прививок;

Киевская область — 60 прививок;

Кировоградская область — 66 прививок;

Луганская область — 30 прививок;

Львовская область — 80 прививок;

м. Киев — 30 прививок;

Николаевская область — 170 прививок;

Одесская область — 70 прививок;

Полтавская область — 100 прививок;

Ровенская область — 70 прививок;

Сумская область — 70 прививок;

Тернопольская область — 60 прививок;

Харьковская область — 60 прививок;

Херсонская область — 50 прививок;

Хмельницкая область — 50 прививок;

Черкасская область — 100 прививок;

Черновицкая область — 60 прививок;

Черниговская область — 60 прививок.

С начала кампании первой дозой привито 3051 человека. Лидерами по количеству проведенных прививок является Николаевская (170), Донецкая (110), Полтавская и Черкасская (по 100) области. В Киеве, как и в Луганской области, проведено всего по 30 прививок — это наименьшее в Украине. За весь период прививочной кампании больше прививок сделали в Черкасской области — 270. Напомним, в Украине за минувшие сутки, 26 февраля, коронавирусной болезнь обнаружили в 8172 человек. Также 4766 пациентов выздоровели, а 151 — умер от осложнений. В больницы попали 2806 человек. Наибольший суточный прирост зараженных в Ивано-Франковской и Львовской областях.