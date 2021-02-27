Супругу победителя первого тура президентских выборов Владимира Зеленского ‒ Елену ‒ добавили в «черный список» сайта «Миротворец». Как выяснили журналисты «Фразы», спутницу жизни кандидата «Зе» обвиняют в пособничестве сепаратистам ЛДНР.

Как передает «Страна», авторы сайта внесли Елену Зеленскую в категорию «информатор боевиков».

По предварительным данным, еще в 2014 году она разместила на своей странице в Facebook пост, в котором призывала делиться информацией о передвижениях подразделений вооруженных сил Украины.

В настоящее время скандальный пост уже удален, однако информация на «Миротворце» остается.

Как предполагают журналисты издания, злосчастное сообщение Елены Зеленской могло появиться в результате т. н. «репоста репоста» ‒ размещения на своей странице чужого сообщения, сделанного в форме репоста.

Как ранее сообщалось, сайт Миротворец перешел на московское «на Украине».

Как писала «Фраза», Петра Порошенко уличили в использовании термина «повстанцы».

Ранее СМИ узнали, кто на самом деле стоит за кампанией Зеленского.