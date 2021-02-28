Политическое руководство Украины обсуждает идею ограничения максимальной продолжительности полномочий народного депутата. Эти полномочия могут ограничить двумя сроками. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера». «Я могу сказать, что есть предложение для того, чтобы двумя сроками ограничить продолжительность полномочий народных депутатов. Два срока максимально отработал и покажи себя обществу », — отметил Данилов. По его словам, в Украине распространена практика, когда в Верховной Раде годами находятся одни и те же люди. «У нас если в пяти политических партиях не побывал, это уже не политик», — добавил Данилов. Как сообщалось, в начале февраля на заседании СНБО было принято решение о введении санкций против народного депутата из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и соратника пророссийского политика Виктора Медведчука Тараса Козака и восьми юридических лиц. Санкции предусматривают блокировки телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik, формальным собственником которых является Козак. 19 февраля СНБО ввела санкции против народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Напомним, Данилов отреагировал на запуск нового канала «медиахолдинга Медведчука».

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