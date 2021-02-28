Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали гражданин Кувейта, который пытался вывезти два чемодана запрещенных медицинских препаратов ориентировочной стоимостью в 2400000 грн. Об этом сообщает пресс служба ГНСУ. «Иностранец, который вез два чемодана запрещенных медицинских препаратов, задержали вчера вечером сотрудники Государственной пограничной службы Украины по информации оперативных сотрудников ОКПП« Киев ». Вывезти препарат пытался гражданин Кувейта 1985 года. Иностранец направлялся на рейс в Стамбул. Всего мужчина перевозил 11 840 блистеров препарата «Лирика», — говорится в сообщении. Кроме того, что в состав таблеток могут входить сильнодействующие наркотические вещества, препарат отпускается только по рецепту врача. Сумма товара может достигать 2,4 миллиона гривен. Медикаменты изъяты. Представителями таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 ТКУ.