К Системе BankID НБУ подключились два новых банка в статусе абонентов-идентификаторов — Ukrsibbank BNP Paribas Group и Укргазбанк. Об этом сообщает пресс служба Нацбанка. Отныне онлайн-услуги с использованием Системы BankID НБУ стали доступны уже для 98% пользователей платежных карточек на рынке. Всего сегодня Система BankID НБУ насчитывает 77 участников: 29 банков-идентификаторов, 38 коммерческих и 10 некоммерческих абонентов (поставщиков услуг).

Система BankID НБУ становится все интереснее не только для рынка, но и для других компаний. Об этом рассказала Ольга Василев, заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ. «Да, сейчас к нам подключаются новые поставщики услуг в сферах аренды и продажи недвижимости, аренды авто, специализированного оборудования и тому подобное. Мы стараемся сделать систему такой, чтобы она была полезной для каждого гражданина в различных сферах услуг », — заявила Василев ..