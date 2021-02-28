В последнее время значительно увеличилось количество ковид-больных, поступающих в Кицманской районной больницы. В то же время возросло и количество больных коронавирус пациентов, привозят в тяжелом состоянии. Об этом в комментарии molbuk.ua рассказала заведующая инфекционным отделением Кицманськои ЦРБ Наталья Шелефета, которая одной из первых вакцинировался от коронавируса. «С начала карантина мы пролечили сотни пациентов. Однако такого количества больных, как последние 2-3 недели, причем такого ступения тяжести, мы не видели за все сезон. Действительно, тяжелых случаев стало значительно больше. Возможно, причина в том, что люди поздно обращаются. Сейчас мы наблюдаем более молодых — 40-42 года », — отмечает врач. По мнению Натальи Шелефеты, одной из причин такой вспышки заболевания мог стать зимний отдых. В частности, на вопрос, мог повлиять на рост заболевания отдых на горнолыжных курортах, врач ответила: «Считаю, что да. Потому что молодежь хотела отдыхать. Они заразились, а дома еще обязательно заразили своих родственников ». Сейчас ситуация в больнице еще не критическая, но на пределе, говорит медик. «Наше инфекционное отделение развернуто на 30 коек. Они всегда заполнены. Только кто-то выписывается, на его место сразу ложится другой. Также для больных коронавирус пациентов привлекли еще три отделения — инфекционное, терапевтическое и травматологии. И буквально 2 недели назад развернули еще кардиологическое отделение. Сейчас (по состоянию на 26 февраля — ред.) Нас уже есть 115 больных. И почти все кровати заполнены. Заполненность всех четырех отделений составляет более 70 процентов », — отметила Наталья Шелефета. Согласно данным с дашборда Черновицкой ОГА относительно ситуации с коронавируса, пока критическая ситуация со свободными кроватями для ковид-больных в реанимационных отделениях городской больницы №3 (100% заполненности), Выжницкой ЦРБ (100%), Заставненской ЦРБ (100%) и областного госпиталя ветеранов войны (100%).

В Черновцах пациентов с коронавируса стали госпитализировать в Герцаевской и Новоселицкого центральных районных больниц, сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак. «Хочу отметить, что сегодня как раз тот исторический момент, когда черновчан начали госпитализировать в Новоселицкая ЦРБ и Герцаевской ЦРБ. Потому что на самом деле мест в больницах, которые находятся в Черновцах, все меньше », — сказала Гусак. Напомним, в Черновицкой городской больницы №1, 27 февраля произошел пожар, в результате которого погиб один пациент медучреждения. По версии Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, причиной взрыва мог стать кислородный баллон. Впоследствии эту версию опровергли. Также стало известно, что в палате на момент чрезвычайного происшествия находилось четыре человека. Еще один пациент получил ожоги 3-4 степени, сейчас он в реанимации. Всего в палате в момент взрыва и пожара находились четыре пациента. В сети появились фото с места взрыва.