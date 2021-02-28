В Запорожской области в страшной аварии погибли две женщины. Трагедия произошла на автодороге Запорожье — Донецк. Об этом рассказали в полиции области. Так, неподалеку с. Матвеевка 21-летний водитель авто «ЗАЗ-Daewoo» наехал на двух женщин. Предварительно установлено, что водитель, двигаясь со стороны Вольнянский в сторону Запорожья совершил наезд на двух женщин, которые переходили проезжую часть на неосвещенном участке дороги в неустановленном месте. В результате аварии пострадавшие погибли на месте происшествия. Их личности установлены — это жительница пгт Каменное 1977 года и села Матвеевка 1962 года. Все детали трагедии выясняют. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители обращаются к свидетелям ДТП или водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (098) 987-94-44 или 102.