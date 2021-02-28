В Украине за минувшие сутки, 27 февраля, коронавирусной болезнь обнаружили в 5833 человек. Также 1702 пациенты выздоровели, а 89 — умерли от осложнений. В больницы попали 3218 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По данным главы Минздрава было осуществлено тестирований за сутки — 47811 (в частности методом ПЦР — 24491, методом ИФА — 5126, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 18194). За все время пандемии в Украине:

заболело — 1347849 человек;

выздоровели — 1170023 лица;

летальных случаев — 25982;

проведения ПЦР-тестов — 6906179.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (734), Винницкой (558), Житомирской (528), Закарпатской (423) и Черновицкой (411) и областях.

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Напомним, в Украине за минувшие сутки, 26 февраля, коронавирусной болезнь обнаружили в 8172 человек. Также 4766 пациентов выздоровели, а 151 — умер от осложнений. В больницы попали 2806 человек. Было осуществлено тестирований за сутки — 78040 (в частности методом ПЦР — 35714, методом ИФА — 16990, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 25336).