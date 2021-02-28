Президент Европейского совета Шарль Мишель в воскресенье, 28 февраля, отправляется в турне. В его рамках он посетит Украину, Грузию и Молдову. Об этом сообщила пресс служба Европейского Совета. В рамках визита в Украину запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским и поездка на Донбасс, сообщили в Евроради. 28 февраля Мишель посетит Кишинев и встретится с президентом Молдовы Майей Санду, на следующий день запланирован визит в Тбилиси и переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. В Украине президент Евросовета планирует провести два дня. Во вторник, 2 марта, Мишель отправится на Донбасс вместе с президентом Владимиром Зеленским, встретится с командованием Объединенных сил и наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. 3 марта Шарль Мишель проведет в Киеве, где запланирована встреча с представителями антикоррупционных институтов и посещение центра вакцинации. Завершающей частью визита в столицу станут переговоры и совместная пресс-конференция с Зеленским. В начале месяца Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с командой отправился в Брюссель, где провел встречу с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем. Шмыгаль и Мишель обсудили запуск процесса всеобъемлющего обзора достижения целей Соглашения об ассоциации с ЕС, Крымской платформы и визит последнего в Украине.