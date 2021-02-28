Президент Чехии Милош Земан обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать поставки вакцины «Спутник V». Об этом сообщает РБК. По словам чешского лидера, он согласовал просьбу с премьер-министром Андреем Бабишем. Земан уточнил, что Россия выразила готовность поставить Чехии препарат. Земан также отметил, что для принятия использования «Спутника V» в Чехии будет достаточно решения национального регулятора, Государственного института по контролю за лекарствами. Таким образом, президент не будет настаивать на одобрение вакцины регулятором ЕС, Европейским агентством по лекарственным средствам. Напомним, Черногория начала вакцинацию против коронавируса дозами российской вакцины «Спутник V», которую ей подарила соседняя Сербия. Первым в Черногории прививки получил 66-летний житель дома престарелых. К слову, президент Чехии Милош Земан заявил, что ему не нравятся революции вроде Майдана в Украине и осудил штурм Капитолия в Вашингтоне. Как сообщал Главком, в феврале первая страна ЕС разрешила использование российской вакцины от Covid-19. И это — Венгрия.

Читайте также:

Пиар-кампания «Российская вакцина спасает мир и Украину от Covid-19» закончилась провалом