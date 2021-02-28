В последний день этой зимы, 28 февраля, в Украине будет облачная и плюсовая погода. Об этом говорится в прогнозе от Укргидрометцентра. Так, синоптики прогнозируют ночью в Украине небольшой мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Теплее всего будет на западе Украины. Там температура прогреется до + 6 … + 8 градусов. В то же время жителям фактически всех областей придется страдать от снега с дождем. В центральных регионах страны температура воздуха колеблется от +2 до + 4 градусов. Там также будет идти снег. Жителям Востока удастся избежать осадков. Идти снег лишь на Сумщине. В то же время там синоптики также прогнозируют похолодание. Температура воздуха опустится до +2 … + 4 градусов.

Прогноз погоды на 28 февраля

На юге также будет сухо, однако ясно. Средняя температура воздуха там составит +3 … + 5 градусов тепла. В Киеве в воскресенье, 28 февраля, ночью также ожидается небольшой дождь и мокрый снег, в остальное время без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью около 0 °, днем 2-4 ° тепла.