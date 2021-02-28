Пришла долгожданная весна и это прекрасная причина поздравить друзей с ее первым днем.

НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку красивых поздравлений и ярких открыток, которые помогут поздравить дорогих людей.

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Прими от меня поздравления

В этот прекрасный день весны:

И все наилучшие пожелания,

Чтобы осуществились они.

Как первый цветок любой красивая

И любой веселая как весна.

Всю жизнь живи счастливо,

Любимая любой, и люби сама!

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***Мартовской наводнения счастью,

Что приходит так быстро и стремительно,

Красок волшебных, ароматных апрельских,

Что, как ковер, земля расстелила!

Пусть весны разнообразие рисунков

Украшает вам каждую минуту,

Клич аистовый пригласит в путешествие,

В сказочную и удивительную страну!

***

Тепло и свет разлился,

Весна волшебная в мир летит.

Все на земле цвести взялось,

Какая это неповторимая миг!

Весна! все зазеленело

Под вечным небом голубым.

И в человеческих душах завеснило,

Все стало чистым и ясным.

***

Пусть весна постучится в ваше окно теплыми лучами солнца, звонким пением птиц и ароматом цветов. Пусть тепло и свет будет на душе и в сердце, а эта пора принесет вдохновение, легкость и радость. С первым днем ​​весны!

***

С праздником весны! Улыбок, тепла, яркого света, позитивных мыслей, незабываемых моментов, удивительных чувств. Пусть удача, богатство и успех поспешат в ваш дом, а весенние дни принесут отличное настроение!

***

Ура, весна пришла! Желаю ясного солнышка не только на улице, но и на душе! Чтобы оно освещало путь и радовало теплом! Пусть март подарит силы для новых свершений.

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