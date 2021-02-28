Пришла долгожданная весна и это прекрасная причина поздравить друзей с ее первым днем.
НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку красивых поздравлений и ярких открыток, которые помогут поздравить дорогих людей.
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Прими от меня поздравления
В этот прекрасный день весны:
И все наилучшие пожелания,
Чтобы осуществились они.
Как первый цветок любой красивая
И любой веселая как весна.
Всю жизнь живи счастливо,
Любимая любой, и люби сама!
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***Мартовской наводнения счастью,
Что приходит так быстро и стремительно,
Красок волшебных, ароматных апрельских,
Что, как ковер, земля расстелила!
Пусть весны разнообразие рисунков
Украшает вам каждую минуту,
Клич аистовый пригласит в путешествие,
В сказочную и удивительную страну!
***
Тепло и свет разлился,
Весна волшебная в мир летит.
Все на земле цвести взялось,
Какая это неповторимая миг!
Весна! все зазеленело
Под вечным небом голубым.
И в человеческих душах завеснило,
Все стало чистым и ясным.
***
Пусть весна постучится в ваше окно теплыми лучами солнца, звонким пением птиц и ароматом цветов. Пусть тепло и свет будет на душе и в сердце, а эта пора принесет вдохновение, легкость и радость. С первым днем весны!
***
С праздником весны! Улыбок, тепла, яркого света, позитивных мыслей, незабываемых моментов, удивительных чувств. Пусть удача, богатство и успех поспешат в ваш дом, а весенние дни принесут отличное настроение!
***
Ура, весна пришла! Желаю ясного солнышка не только на улице, но и на душе! Чтобы оно освещало путь и радовало теплом! Пусть март подарит силы для новых свершений.
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