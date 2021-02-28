Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. Так, вчера, 27 февраля, противник совершил девять нарушений и использовал запрещенные минского договоренностями виды вооружения, одновременно осуществляя запрос в СММ ОБСЕ на установление режима «Тишина». Об этом сообщает пресс-центр ООС. В районе населенного пункта Луганское оккупанты открывали прицельный огонь из 120 мм и 82 мм минометов. На этом же направлении, в результате подрыва на мине ПОМ-2 получил осколочные ранения военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Раненому оперативно оказана медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение. Неподалеку Мироновского оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, а вблизи Южного — еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Широкино российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового и станковой противотанкового гранатометов, а рядом пищевики — с ручного противотанкового гранатомета. В пригороде Марьинки украинским воинам было зафиксировано несколько выстрелов снайпера. Огневая активность врага наблюдалась и неподалеку населенных пунктов Зайцево и Водяное. Здесь вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельные выстрелы в сторону украинских позиций из стрелкового оружия. Стоит отметить, что во всех случаях, офицерами УС СЦКК оперативно предоставлялись запросы на установление режима прекращения огня. Также, со стороны российско-оккупационных войск продолжается систематическое препятствование деятельности СММ ОБСЕ на оккупированных территориях. Так на блокпосту вблизи населенного пункта Оленевка оккупанты разрешили движение патрулю Миссии ОБСЕ только после длительной задержки. Целью действий противника было провоцирование ВСУ на открытие ответного огня с последующим обвинением в обстрелах гражданской инфраструктуры. Также, на полигоне близ населенного пункта Терновое, патруль Миссии ОБСЕ зафиксировал 22 танка различных модификаций, противоречит запрету размещения ВВТ по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения. А также, в том же районе, были размещены 6 самоходных гаубиц «Гвоздика» и 6 противотанковых пушек «Рапира» с нарушением линий отвода. По состоянию на 7:00 утра 28 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.