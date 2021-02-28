В последнее время я стал очень мирным Уже не хочется никому ничего доказывать. Просто молча наблюдаю за тем массовым безумием, которое происходит во всех сферах нашей жизни. Но здесь промолчать не удастся. Потому публикация на сайте Олеси Билаш стала взрывом бомбы. Потому что она — о настоящем настоящий террористический акт в культурной плоскости. Речь идет о публичное сообщение одного из самых артефактов украинской песенной культуры нашим известным рокером (или панк-рокером?) Олегом Скрипкой. Сразу скажу, я не буду касаться ни творчества, ни сценической эстетики, ни вокальных особенностей Олега Скрипки. Скажу лище, что на каждый товар сегодня существует свой покупатель, тем более, если товар мощно распиаренный. И время такое сейчас темный (a hard time) — когда фрики и различные инфернальные феномены в особой цене. Но даже в этом безумном мире есть какие-то правила и законы — юридические, моральные, духовные, которые нарушать категорически запрещено. В частности, законы о Авторские права … Я не знаю, кто или что побудило Олега Скрипку взять в работу всемирно известное произведение композитора Александра Билаша и поэта Дмитрия Павлычко «Два цвета». Невероятно красивый и глубокий произведение, в разное время блестяще выполняли Дмитрий Гнатюк, Анатолий Мокренко, Василий Зинкевич и даже американская украинка Квитка Цисык, которая даже назвала свой альбом названием этой песни. Я не представляю, что заставило Олега поставить себя в один ряд с этими историческими украинскими фигурами, пожалуй, захотелось дописать в этот славный ряд и свое имя »я. Но точно знаю, что так в историю не входят — так у нее только вляпуються …

Мне показалось, что ни он сам, ни его пиар-агенты даже не догадывались, что в этой песне не один, а два автора, так назвали в своем пресс-релизе лишь поэта Дмитрия Павлычко. А как же композитор Александр Белаш ?! Автор более 500 песен, опер, музыки к кинофильмам, Герой Украины, между прочим, долгое время возглавлял Киевское отделение Союза Композиторов Украины. Так, он ушел из жизни в 2003 году, но согласно закону, правопреемником всех его произведений есть дочь — Олеся Билаш, известная журналистка и искусствовед, которая работает на украинском радио и известная в музыкальных кругах, как человек, активно занимается вопросами авторского права художников в Украине. Но похоже, что ни Олег, ни его команда даже не заглянули в Википедию, не обратились в законного правопреемника этого произведения с предложением сотрудничества, а просто, без разрешения, записали песню, сняли клип (о нем отдельно, чуть позже) — и бросили его в информационное пространство. По ужасной иронии судьбы именно в марте нынешнего года Украина должна была бы отметить юбилейную дату — 90-летие со дня рождения Александра Билаша. И вот, на тебе — такой ужасный подарок к юбилею! О самом клип долго говорить не буду. По эстетике он будто слизан из фильма ужасов Фрэнка Миллера «Город грехов» — снятый в жутком красно-черном стиле с инфернальными образами полуобнаженных татуированных дев в ковидних масках. Одна из них, в достаточно зрелом возрасте, со следами принадлежности к определенной древней профессии, наверное, и символизирует ту маму, что вышила сыну рубашку «красными и черными нитками». Цитирую эта строка не случайно, потому что в варианте Скрипки этот «шедевр» под названием «Two colors» и выполняется … на английском языке! Именно так! Впрочем, это действительно английский язык, наверное, лучше оценят мои американские друзья. Однако, почувствуют они в этом произведении увидят в видеоряде хоть какой-то намек на Украину — категорически нет. К чему же тогда эти пафосные строки из пресс-релиза что «Видео адаптирует два национальных цвета — красный и черный — к более урбанистического образа жизни,« осовременивает »традиционный украинский етнокод.» Признаюсь, от последних строк меня реально передернуло — что автор этих строк, как и в этом эпатажного клипа, вообще знают о етнокод нации, о красно-черный флаг, с которым украинцы шли (и продолжают сейчас!) Идти на смерть на Востоке Украины .. . А между тем вот так, — очень показательно и грубо — происходит подмена ценностей для Украинской: вместо родного флага Морочно-сатанинский видеоряд, вместо родных символов — полуобнаженные дивы, вместо знакомых слов стихотворения — корявый инглиш. А композитора — в его юбилейный год — вообще отправили в прошлое … В заключение скажу — такое издевательство над украинской культуры началось не вчера, а почти тридцать лет назад, когда в наш Информационный пространство пришли чужие — со своими ценностями, своей эстетикой, своим видением будущего Украины. А коррупционное чиновничество не смогло либо не захотело остановить или хотя бы взять под контроль этот процесс … В результате украинскую культуру вытеснил глобальный шоу-бизнес и — его эрзац продукции выросло целое поколение молодых украинский, которые уже даже не способны понять, какая трагедия случилась с украинской культурой. Культуру практически убрали из информационного пространства. И никому нет дела — ни политикам, ни чиновникам, ни ослепленному и оболваненным народа … А Скрипка в любом случае выиграет — ведь согласно законам шоу-бизнеса, даже серьезный скандал пойдет ему только на пользу. Если, конечно, не подключатся профессиональные юристы, которые переведут дело в русло финансовых и морального ущерба. Так что, опять оставим все, как есть? Или начнем что-то делать ?!

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