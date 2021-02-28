Ученые выяснили, что приводит к проблемам с мозгом, или так называемого «мозгового тумана», у больных Covid-19. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cancer Cell. Эксперты из Мемориального онкологического центра имени Слоуна Кеттеринга в Нью-Йорке вместе с коллегами исследовали спинномозговую жидкость 18 больных раком пациентов, у которых диагностировали неврологическую дисфункцию после заражения Covid-19. Болезнь сопровождается такими симптомами, как усталость, потеря памяти, спутанность сознания и другими аномалиями. «Мы обнаружили у пациентов воспаление и высокий уровень цитокинов в спинномозговой жидкости, объясняющее их симптомы», — сообщил исследователь Ян Ремсик. Цитокины — это категория белков, которые управляют развитием и гомеостазом иммунной системы. По информации исследователей, в отдельных случаях коронавирус провоцирует перепроизводство этих молекул и приводит к так называемому цитокинового шторма, опасного для жизни. Таким образом, специалисты пришли к выводу, что поток таких химических веществ в иммунной системе попадает в мозг. «Это вызывает симптомы энцефалопатии, которые наблюдаются у пациентов — поражение головного мозга», — отметили ученые. Ранее сообщалось, что ученые Университета Хиросимы в Японии выяснили, что витамин В6 облегчает цитокиновый удар у пациентов с тяжелой формой коронавируса. Ранее сообщалось, что больные коронавирус могут резко почувствовать ухудшение состояния и даже умереть за из-за повреждения легких, мозга или печени, вероятной причиной чего считают цитокиновый шторм, когда иммунная система слишком сильно и неразборчиво реагирует на инфекцию. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что он обеспокоен появлением в СМИ различных стран сообщений о выявленном у детей загадочный синдром, и призвал врачей обратить внимание на эту проблему.

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