Погоду 1- марта в Украине снова будет определять южный циклон. Он идет из Черного моря через Крым в Запорожье, Донбасс, Днепр, потом Полтаву, Сумы, Киев. Об этом говорится в сообщении синоптика Натальи Диденко в Facebook, передает НАРОДНАЯ ПРАВДА. "Завтра сложная погода со снегом и штормовым ветром предполагается в южной части Украины, в большинстве центральных областей, на востоке и севере", — пишет Диденко. По ее словам, западные области завтра уйдут влияния циклона — там или местами что-то немного полетает или вообще без осадков. Однако именно мера окажется нашим полярным центром — ночью до 20, днем до -12 градусов. "Главные акценты на 1 марта такие: морозище — на западе; шторм и гололед — на юго-востоке; юг, восток, центр (кроме Винницкой) — сильные снегопады; север — снег и сильный ветер. В Киеве завтра циклон", — прогнозирует синоптик . Только на завтра Диденко прогнозирует потепление в столице, а 2 марта мороз снова вернется. Напомним, необычно низкие температуры воздуха в столице уже стали причиной остановки общественного электротранспорта . Добавим также, по прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня даже с наступлением календарной весны намного теплее не станет.