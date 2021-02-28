В ночь на воскресенье в больнице скончался второй пострадавший при пожаре в медучреждении Черновцов накануне, получивший 75% ожогов тела, сообщили в ДСНС. Спасатели информируют о том, что 77-летний пациент, получивший 75% ожогов тела, скончался в отделении городской клинической больницы Черновцов сегодня ночью, 28 февраля. «27 февраля в 13.15 в г. Черновцы на ул. Героев Майдана, 226 в палате на 2 этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы № 1 предварительно произошла вспышка кислородной трубы с последующим возгоранием … Вследствие этого происшествия погибли 2 человека (второй пострадавший при пожаре погиб в больнице ночью 28 февраля) », — говорится в утреннем возведении на сайте ведомства в воскресенье. Добавляют, что во время возгорания эвакуировали 20 человек. Огонь уничтожил мебель и медицинское оборудование на площади 30 м2. Напомним, в Черновицкой городской больницы №1, сегодня, 27 февраля, произошел пожар, в результате которого погиб один пациент медучреждения. По версии Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, причиной взрыва мог стать кислородный баллон. Впоследствии эту версию опровергли. Также стало известно, что в палате на момент чрезвычайного происшествия находилось четыре человека. Еще один пациент получил ожоги 3-4 степени, сейчас он в реанимации. Всего в палате в момент взрыва и пожара находились четыре пациента. Вчера в сети появились фото с места взрыва.