В Великобритании за минувшие сутки обнаружили 7434 новых подтвержденных случаях заражения SARS-CoV-2, что стало самым низким показателем с другой октября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации. «Темпы распространения инфекции снижаются с начала января, когда в сутки отмечалось по 50-60 тыс. Новых случаев. С начала пандемии в Великобритании результаты анализов на коронавирус оказались положительными в 4170000 человек », — говорится в сообщении. Также сообщается, что за последние 24 часа умерли 290 инфицированных. По последним данным, общее число выявленных зараженных коронавируса в стране в результате этого стало составлять более 4170000. Отметим, что суммарное количество летальных случаев от Covid-19 в Великобритании на данный момент составляет более 135 тыс. В сутки умерли 290 инфицированных. Крайне сложная эпидемиологическая обстановка начала складываться в Великобритании с декабря прошлого года из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам специалистов, может быть до 70% заразнее, а его летальность может быть выше на 30%. С 4 января на территории всей страны действует карантин, который начнет ослабевать с 8 марта. Кампания по вакцинации в Великобритании началась 8 декабря 2020. К настоящему часущеплени 19700000 человек — более 29% населения королевства. До конца июля возможность получить вакцину будет у всех жителей страны старше 16 лет. Пока в королевстве делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.