Действие фиксированного тарифа на газ по 6,99 гривны заканчивается в марте. С 1 апреля цены на голубое топливо снова формировать рынок. Однако власти придумали, как смягчить гражданам ежемесячные стрессы от новых цен на газ. Уже в апреле Украинский хотят представить годовой тариф на газ, будет неизменным в течение года. Такую стратегию формирования цен на газ произвели в Кабмине, сообщает издание epravda, ссылаясь на свой источник в правительстве.

Годовой тариф на газ предусматривает для потребителей возможность выбора

Потребители смогут, как и раньше, не переходить на годовой тариф, а продолжать пользоваться месячными тарифам. До 25 числа компания, которая поставляет газ, будет обязана сообщить своим потребителям, какой будет цена на следующий месяц. Летом пользоваться лунным тарифу быть очень выгодно, так как летние цены на рынке всегда невысоки. Но вот с наступлением отопительного сезона, от цен в платежках волосы снова будут стоять дыбом. Поэтому все же стоит подумать о переходе на летний тариф на газ. Это фиксированная цена, которая будет действовать в течение года. Если потребитель выберет годовой тариф на газ, то для него по умолчанию эта цена будет переходить из месяца в месяц. Очень важный момент: из годового тарифа на газ можно будет переходить на месячный и потом возвращаться назад. Это очень важно, особенно для летних месяцев, когда газ будет недорогим.

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Как это будет работать

Допустим, в апреле вы заключили договор о поставках газа по годовому тарифу на газ. И допустим, эта годовая цена будет по 7,5 гривны за кубометр. Однако до мая-июня цены на рынке упали до 5 гривен, и вас, как любого нормального человека, стала немного «давить жаба». В таком случае вы можете на лето перейти на месячные тарифы, не забыв, конечно, предупредить об этом своего поставщика. Затем осенью, когда цены на газ неизбежно начнут расти, вы можете спокойно вернуться на свой тариф 7,5, зафиксированный еще в апреле. И тогда уже, если цены даже взметнуть выше 10 гривен, это не станет для вас поводом пить корвалол.

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