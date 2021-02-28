В марте будет 22 рабочих и девять выходных дней. Кроме обычных выходных, нерабочим днем также понедельника, 8 марта, когда отмечается Международный женский день. Таким образом в марте будут длинные выходные с 6 по 8 число включительно. Всего в марте в украинском будет 9 выходных дней — 6, 7 и 8 марта; 13 и 14 марта; 20 и 21 марта; 27 и 28 марта. Все остальные 22 дня этого месяца будут рабочими. Перенос выходных из-за праздников в марте не будет. Также отметим, что в течение недели с 8 по 14 марта украинцы будут праздновать Масленицу, которая закончится Прощеным воскресеньем, а в конце месяца, в ночь с 29 на 30 марта, украинцы переведут часы на летнее время. Кроме того, синоптики прогнозируют в начале марта существенное потепление после февральских морозов. Напомним, что «Укрзализныця» обновила график дополнительных поездов на 8 марта. В прошлом году 8 марта шествие «Марш женской солидарности», которая прошла по центру Харькова, собрала полтысячи поклонниц гендерного равенства. А во Львове участников марша за права женщин забросали яйцами. В 2020 году Главы дипломатических представительств Канады, Германии, Великобритании, Франции и Европейского Союза в Украине приняли участие в Марше за права женщин, который состоялся в Киеве. Спикеры акции требовали одинаковых прав женщин с мужчинами, равного представления женщин в органах власти и ратификации Стамбульской конвенции, предусматривающей криминализацию насилия в отношении женщин.

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