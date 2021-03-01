Администрация президента США Джо Байдена готовится ввести санкции в отношении России в связи с отравлением и преследованием оппозиционера Алексея Навального уже на этой неделе.
Подробности сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации.
Так, введение санкций будет проходить по согласованию с Европейским союзом. Меры и сроки обнародуют официальные лица США и ЕС уже в скором времени.
Этот пакет санкций станет первой мерой в отношении России, которая будут введена при новом президенте США Джо Байдене. Они могут задать общий тон политике Вашингтона в отношении Москвы.
Администрация Байдена стремится послать «решительный сигнал» о правах человека и важности действий вместе с союзниками при соблюдении этих санкций, отмечают источники.
Как мы уже рассказывали ранее, ЕС введет санкции против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального раньше, чем ожидалось.
А также, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение ввести санкции в отношении 10 украинских военных из высшего офицерского состава, которые во время событий 2014 года перешли на сторону России или переехали туда жить после Майдана.