В России прокомментировали заявление президента США Джо Байдена о Крыме. Напомним, накануне в Вашингтоне заявили, что Америка никогда не признает аннексию полуострова, и продолжит помогать Украине в противостоянии российской агрессии.

Заявление Байдена прокомментировал 2 марта спикер российского президента Дмитрий Песков.

«Аннексию Крыма невозможно признать, никто об аннексии не говорит, потому что ее не было, было воссоединение Крыма с Россией в соответствии с нормами международного права. Решение законодательного органа Крыма в соответствии с законодательством Украины. Никакой аннексии не было, надо признать факт воссоединения Крыма с Россией», — цитирует Пескова Telegram «Дождя».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно отдельных мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крымского полуострова.

Одновременно с этим «глава Крыма» Сергей Аксенов в эфире российского телеканала заявил, что супруга президента Украины Владимира Зеленского исправно вносит коммунальные платежи за свою квартиру в оккупированном Крыму. По его мнению, Зеленский сохраняет имущество на полуострове на случай «побега из Украины».