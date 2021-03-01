Жители Черновицкой и Ивано-Франковской областей, в которых ранее ужесточили карантин, вышли на протест.

Об этом сообщают издания АСС и galka.if.ua.

В Черновицкой области люди подготовили обращение к главе ОГА Сергею Осачуку и главе областного совета Алексею Бойко, в котором говорится об отстаивании конституционного права на труд. Протестующие призывают вынести на рассмотрение сессии Черновицкого областного совета вопрос обращения к правительству с требованием компенсировать предпринимателям убытки, причиненные введением карантина с 1 марта или осуществить данные выплаты предпринимателям 1-3 группы единого налога и общего налогообложения.

А жители Ивано-Франковской области требуют разрешить им работать, а также жалуются на высокие тарифы на коммунальные услуги.

Как сообщалось ранее, Житомирская область из-за роста заболеваемости COVID-19 переходит в «красную» зону карантина.

На Буковине с 27 февраля по 9 марта ужесточают карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Накануне на две недели объявили локдаун в Ивано-Франковской области.