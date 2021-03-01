В Украине открыли 342 232 дела против граждан за долги по коммуналке за 2020 год. Количество таких дел выросло на 50% по сравнению с 2019 годом.

Об этом свидетельствуют официальные данные сайта Опендатабот.

Больше всего долгов у жителей Украины предприятиям, которые поставляют отопление.

В пятерке предприятий, которым задолжали украинцы, находятся: Харьковводоканал — 12 378 долгов; Жилкомсервис — 11 976; Полтаватеплоэнерго — 9595; Криворожтеплосеть — 8591; Кривбассводоканал — 7316 долгов.

Человек признается должником по оплате коммунальных в судебном порядке, по коммунальным предусмотрена упрощенное производство. Если должник не выполняет приговор суда, он попадает в реестр должников.

Там, человеку, который попал в Единый реестр должников, могут заблокировать банковские счета, изъять ее имущество, а также ограничить выезд за границу.

А коммунальные предприятия могут прекратить предоставление услуг должникам еще в досудебном порядке.

Как мы уже рассказывали ранее, свыше 90% украинцев поддерживают тарифные протесты против повышения коммуналки. Одновременно с этим более 50% украинцев выступают за отставку правительства.

А также, абсолютное большинство украинцев (91%) не готовы с пониманием отнестись к повышению тарифов.