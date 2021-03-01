Погода в Украине 2 марта будет переменно-облачной с небольшим ночным морозом и плюсовой температурой в дневные часы.

Детальный прогноз опубликовали синоптики Укргидрометцентра.

Так, в ночь на 2 марта на Правобережье и крайнем востоке Украины ожидается небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории осадков не ожидается.

На дорогах местами гололедица, за исключением восточных и южных областей страны.

Температура воздуха ночью от +3 до -4 градусов. В дневные часы ожидается от +1 до +7.

На западной Украине — до 13 градусов тепла.

Как мы уже рассказывали ранее, погода в марте 2021 года будет в рамках средних многолетних значений. Средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах от 0 до 6 градусов тепла, в Крыму до 3 градусов тепла.

Напомним, синоптики дали детальный прогноз погоды на ближайшие 90 дней. Весна в этом году будет поздней, а лето ранним — жара начнется в середине мая.