Украинский синоптик Наталья Диденко дала свежий прогноз погоды на следующую неделю.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на блог Диденко в Opinion.

С 4 марта температура воздуха начнет расти во всех областях и к середине недели будет достигать в отдельных регионах +11 +16 градусов.

В большинстве областей в первую половину недели в течение дня ожидается +7 +12 градусов.

В понедельник атмосферные фронты принесут дожди в западную часть Украины, на остальной территории будет преобладать сухая воздушная масса.

На протяжении 5-6 марта дожди будут перемещаться с запада на восток, охватывая влажным воздухом практически все области.

В начале весны атмосфера активно перестраивает климатические процессы, и поэтому сильный ветер – характерный признак сезона. Усиление ветра до штормовых значений снижает ощущения температуры воздуха на 2-5 градусов.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что настоящая весна в Украину придет поздно, резкое потепление будет только с 8 апреля.

Синоптики Украинского гидрометцентра дали прогноз погоды на 1 марта — первый день весны, который обещает подарить украинцам весь спектр погодных явлений — от солнца и тепла до снега и зимнего холода.