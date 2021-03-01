Суд признал бывшего французского президента Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по «делу о прослушке». Он получил 3 года тюрьмы, два из которых условно.
Подробности передает издание L’Eho.
Национальная финансовая прокуратура требовала четыре года тюремного заключения, включая два условных срока, против бывшего президента.
Саркози, кроме прочего, обвинили в попытке незаконно получить от сотрудника французского кассационного суда Жильбера Азибера информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании со стороны дочери основателя компании L’Oreal Лилиан Бетанкур.
По данным следствия, он через своего адвоката Тьерри Эрзога Саркози обещал помочь Азиберу в получении престижной должности в Монако. В качестве улик приводились записи перехваченных телефонных переговоров между Саркози и Эрзогом в 2013-2014 годах.
Напомним, Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год.
Как мы уже рассказывали ранее, бывший президент Франции Николя Саркози во время неожиданного визита в Москву заявил, что всегда был другом российского лидера Владимира Путина, такое заявление обеспокоило россиян.
Как известно, после свержения режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в 2011 его сын Сейф аль-Ислам потребовал от Николя Саркози вернуть деньги, которые Ливия передала ему на предвыборную кампанию, таким образом стало известно о непосредственном участии официального Триполи в финансировании французского избирательного марафона 2007 года.