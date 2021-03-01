Эстонская Служба внешней разведки заявила о возможном нападении российских войск на Украину и страны Балтии через территорию Беларуси.

Об этом сообщает Радыё Свабода ссылаясь на руководителя разведки Мика Марана. Так, разведка опубликовала годовой отчет в котором и указаны тревожные данные.

«Если Россия увидит, что протестующие близки к победе, тогда мы не можем исключить военное вмешательство России, поскольку Республика Беларусь чрезвычайно важна для России в стратегическом плане», — указано в отчете.

Эстонская разведка считает, что нападение российских войск на Украину и страны Балтии по территории Беларуси от потенциальной угрозы становится реальным.

«Учитывая географическое расположение и территориальный охват, Беларусь является необходимым буферной зоной для России и выполняет свои задачи на западном стратегическом направлении. Во время кризиса или войны Россия может использовать Беларусь как плацдарм и разместить там свои войска, перекрывая доступ НАТО в коридор Сувалки, который обеспечивает движение в воздушном пространстве соседних стран и налаживания наземной связи с Калининградской областью России «, — считают в Эстонии.

Как мы уже рассказывали ранее, Россия может начать вторжение в южные области Украины, для этого у РФ уже разработан соответствующий план военной операции.

А также, Россия не планирует ослаблять военное присутствие в Украине.