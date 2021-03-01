Еврокомиссия намерена предложить разработку и введение паспорта вакцинации против COVID-19 к лету 2021 года. По мнению еврочиновников, это повлияет возможность возобновить туристические поездки в летний сезон.
Подробности передает издание Reuters.
Как сообщается, в документе могут содержаться данные о вакцинации гражданина, а также результаты тестов на COVID-19 для тех, кто еще не прививался от коронавируса.
Также, в «паспорте» может быть и информация о выздоровлении переболевших COVID-19.
Главными лоббистами утверждения паспорта вакцинации являются Испания и Греция, которые хотят принимать туристов летом после карантинного периода в сезоне 2020 года.
А такие страны как Бельгия и Франция, считают, что разрешение поездок только для привитых будет нечестным. К тому же, еще не во всех странах была доказана эффективность вакцины.
Как мы уже рассказывали ранее, глава Минздрава Максим Степанов публично поставил прививку против коронавируса. Вакцинацию провели в Александровской клинической больнице Киева.
В то же время, в Министерстве здравоохранения обещают ускорить процесс вакцинации от COVID-19. Отметим, с 24 по 28 февраля в Украине прививку сделали только 3141 человек.