По состоянию на начало марта, антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 есть у менее 10% населения Земли. Увеличить процент можно только за счет массовой вакцинации.

Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан в интервью, размещенном на странице ВОЗ в Twitter.

Сваминатан рассказала, что такие данные основываются на десятках проведенных в мире исследований. По ее словам, о достижении коллективного иммунитета к коронавирусу речь не идет даже там, где в некоторых районах переболели более 50% жителей.

«Есть территории, особенно в районах с большой плотностью населения, где 50-60% жителей заразились инфекцией и имеют антитела, но это не означает, что весь город, провинция или страна достигли коллективного иммунитета», – объяснила она.

Сваминатан уточнила, что достичь коллективного иммунитета в мире можно только с помощью массовой вакцинации в большинстве стран. Именно поэтому ВОЗ настаивает, чтобы к программе COVAХ подключились как можно больше стран.

As new variants emerge people are wondering if they should wait until a more efficacious vaccine is available or if they should go ahead & get vaccinated now?

Answering your questions on #COVID19 vaccines & variants in this episode of #ScienceIn5 is WHO’s @doctorsoumya ⬇️ pic.twitter.com/X7feDEosha

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 28, 2021