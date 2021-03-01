В Украине зафиксировано 4285 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. В частности, заболели 258 детей и 93 медработника.
Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.
За сутки госпитализированы — 1779 человек, выписаны из больниц — 872 человека, умерли — 68.
За все время пандемии в Украине:
заболело — 1352134 лица;
выздоровели — 1171724 лица;
летальных случаев — 26 050;
проведен ПЦР-тестов — 6921573.