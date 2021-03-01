8 марта 2021 года в народе начинают праздновать Масленицу. Празднование продлится до 15 марта, за это время стоит пригласить родных на блины и поздравить с праздником.
НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку красивых поздравлений.Читайте также: МАСЛЕНИЦА: ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ И ЧТО НАДО
Масленица, Масленица!
Словно солнце катится.
Мы весну так долго ждали
И от холодов устали.
Значит, будем наедаться,
Будем силы набираться!
Словно теплые блины,
Все румяны, веселы!
В эту праздничную пору
На год запасем задору!
***
Ах, Масленица, Масленица
В дома наши пришла
И много-много блинчиков
С собою принесла!
В сундук сложила также
И счастье, и добро.
Пришла, сказала важно:
«Всё будет хорошо»!
***
С Масленицей поздравляю,
Пышных блинчиков желаю.
И с икоркой, и с грибами,
Чтоб их есть всегда с друзьями.
Пусть всеобщее веселье
Вам поднимет настроение.
Сполна счастьем наслаждайтесь
И как в масле сыр купайтесь.
***
Масленица к нам пришла,
И веселье принесла!
Всем желаю нагуляться,
Блинов вкусных наедаться!
Будем песни петь, плясать,
Чтоб еще счастливей стать,
Чтобы в каждый дом добро
Вместе с праздником пришло!
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