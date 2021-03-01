8 марта 2021 года в народе начинают праздновать Масленицу. Празднование продлится до 15 марта, за это время стоит пригласить родных на блины и поздравить с праздником.

НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку красивых поздравлений.Читайте также: МАСЛЕНИЦА: ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ И ЧТО НАДО

Масленица, Масленица!

Словно солнце катится.

Мы весну так долго ждали

И от холодов устали.

Значит, будем наедаться,

Будем силы набираться!

Словно теплые блины,

Все румяны, веселы!

В эту праздничную пору

На год запасем задору!

***

Ах, Масленица, Масленица

В дома наши пришла

И много-много блинчиков

С собою принесла!

В сундук сложила также

И счастье, и добро.

Пришла, сказала важно:

«Всё будет хорошо»!

***

С Масленицей поздравляю,

Пышных блинчиков желаю.

И с икоркой, и с грибами,

Чтоб их есть всегда с друзьями.

Пусть всеобщее веселье

Вам поднимет настроение.

Сполна счастьем наслаждайтесь

И как в масле сыр купайтесь.

***

Масленица к нам пришла,

И веселье принесла!

Всем желаю нагуляться,

Блинов вкусных наедаться!

Будем песни петь, плясать,

Чтоб еще счастливей стать,

Чтобы в каждый дом добро

Вместе с праздником пришло!

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