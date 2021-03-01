На Донбассе 28 февраля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный погиб.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, противник открывал прицельный огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия по позициям украинских военных вблизи населенного пункта Пищевик.

«Вследствие обстрелов противника погиб один украинский воин. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего воина», — сообщили в штабе.

Также боевики обстреливали позиции ООС вблизи Широкино и Водяного, что на Приазовье. Использовали при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На этом же направлении был зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения. БПЛА был подавлен средствами РЭБ. Кроме этого несколько выстрелов из автоматических станковых гранатометов противник совершил вблизи Верхнеторецка.

В ответ украинские военные открывали огонь.

«Основной целью действий вооруженных формирований ОРДЛО оставалось провоцирование ВСУ на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня. В случаях противник обстреливал наши позиции одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрела со стороны ВСУ», — отметили в штабе.

По всем фактам нарушений украинская сторона принимала меры реагирования в пределах координационного механизма через СММ ОБСЕ.

С начала текущих суток, 1 марта, боевики один раз нарушили «тишину» — возле Павлополя прицельно вели огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

«На такие действия противника наши защитники открывали огонь. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня», — сообщили в ООС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что для начала урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, необходима новая встреча в «нормандском формате», участие в которой примет лично президент России Владимир Путин.

Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. 27 февраля противник совершил девять нарушений и использовал запрещенные минского договоренностями виды вооружения, одновременно осуществляя запрос в СММ ОБСЕ на установление режима «Тишина».

