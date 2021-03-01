Пророссийские боевики за сутки 1 марта три раза обстреляли подразделения украинских военнослужащих на оккупированном Донбассе.

Подробности обнародовал пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Так, в районе населенного пункта Водяное боевики вели прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а возле Павлополя — из станковых противотанковых гранатометов.

На этом же направлении на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль. В результате происшествия один украинский военный получил боевое ранение, еще восемь — боевое травмирование.

«Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают надлежащую медицинскую помощь военные врачи. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются», — указано в сообщении.

Также, возле Богдановки оккупанты осуществили прицельный обстрел позиций ООС из автоматического станкового и ручных противотанковых гранатометов.

На вражеские обстрелы в ответ бойцы ВСУ открывали адекватный огонь.

Как мы уже рассказывали ранее, РФ хочет легализовать привлечение российских миротворцев для урегулирования конфликта на Донбассе.

А также, на Донбассе 28 февраля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный погиб.