Пророссийские боевики за сутки 1 марта три раза обстреляли подразделения украинских военнослужащих на оккупированном Донбассе.
Подробности обнародовал пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.
Так, в районе населенного пункта Водяное боевики вели прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а возле Павлополя — из станковых противотанковых гранатометов.
На этом же направлении на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль. В результате происшествия один украинский военный получил боевое ранение, еще восемь — боевое травмирование.
«Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают надлежащую медицинскую помощь военные врачи. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются», — указано в сообщении.
Также, возле Богдановки оккупанты осуществили прицельный обстрел позиций ООС из автоматического станкового и ручных противотанковых гранатометов.
На вражеские обстрелы в ответ бойцы ВСУ открывали адекватный огонь.
Как мы уже рассказывали ранее, РФ хочет легализовать привлечение российских миротворцев для урегулирования конфликта на Донбассе.
А также, на Донбассе 28 февраля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный погиб.