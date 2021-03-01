Кипр отложил на месяц открытие своих курортов для украинцев. Ранее сообщалось, что в марте Кипр станет первой из стран ЕС, которая откроет границы для украинцев в 2021 году, но накануне чиновники перенесли все на 1 апреля.

Об этом говорится в материале «РБК-Украина».Когда упростят правила въезда

Правительство Кипра вскоре планирует отменить обязательную самоизоляцию после прилета для пассажиров всех авиакомпаний, которые будут прибывать на остров.

Ранее власти курортной страны уже составили список из 56 стран, откуда туристы смогут прилетать без необходимости проходить карантин. Все 56 стран будут разделены на 4 зоны: «зеленую», «оранжевую», «красную» и «серую» в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом.Коронавирус и путешествия: в какие страны смогут улететь украинцы летом

Правила въезда будут отличаться в зависимости от того, в какой зоне находится та или иная страна.

Поездки из стран «зеленой» зоны будут возможны без каких либо условий и требований ПЦР-тестов. Туристы из стран «оранжевой» зоны должны сдать ПЦР-тест за свой счет не более чем за 72 часа до вылета на Кипр. Если же страна находится в «серой» зоне, то полеты из нее на Кипр с целью туризма будут запрещены.

«Условия въезда будут зависеть от уровня заболеваемости в стране. Сейчас Украина входит в «красную» зону для Кипра. Это означает, что украинцы будут въезжать на таких условиях: негативный ПЦР-тест на COVID перед вылетом и сдача повторного теста по прилету. Если перейдем в «оранжевую», то тест по прилету отменят», — говорит директор одного из туристических агентств Ольга Сарахман.

По словам специалиста, этот фактор как раз и повлияет на спрос, ведь многие туристы соскучились за другими странами, а условие сдачи сразу нескольких тестов отпугивает немало путешественников.

«Но «плюс» в том, что для нас и так произошел большой шаг вперед. Ведь большинство европейских стран нас даже со «стопкой» тестов не пускают», — обращает внимание Ольга Сарахман.

Однако Татьяна Менендес, заместитель директора другого туроператора считает, что открытием это назвать сложно. По ее словам, весной и правда анонсируется открытие Кипра, Греции. Обещают также открыться Маврикий и Сейшелы:

«Две последние страны действительно открываются. Но при этом многие забывают упоминать, что въезд туда разрешен при условии наличия «ковидного паспорта» (сертификата о вакцинации). Пока не могу сказать, что для Украины открываются европейские направления. Сегодня ограничения по въезду таковы, что назвать это «открытием» сложно».

Как сообщалось ранее, на Буковине с 27 февраля по 9 марта ужесточают карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19. А накануне на две недели объявили локдаун в Ивано-Франковской области.