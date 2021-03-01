Партия «Слуга народа» лишилась государственного финансирования по причине нарушений, которые выявило Национальное агентство противодействия коррупции.

Подробности обнародовала пресс-служба НАПК на своей странице в Facebook.

Как утверждают в агентстве, признаки уголовных преступлений были выявлены в отчетах трех политических партий: «Конгресс украинских националистов», «Блок Вилкула Украинская перспектива» и «Слуга народа» (в отчетах за два отчетных периода).

«В связи с выявленными нарушениями приказом председателя НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии «Слуга народа», — пояснили в НАПК.

Также, соответствующие материалы были направлены в Национальную полицию.

«Обычно приостанавливают финансирование за нарушение порядка подачи отчетов и так далее. Там не только мы, а много партий нарушило. Мы сейчас изучаем, что именно НАПК считает за нарушение порядка отчета. В любом случае будем исправлять, есть месяц на исправление. Думаю, что финансирование нам возобновят после того, как мы внесем все исправления. Работаем над тем, чтобы осуществить все исправления, на которые нам укажет НАПК», — заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Как мы уже рассказывали ранее, нардепы «Слуги народа» подали в парламент два законопроекта против штрафов за нарушение «языкового закона». Один проект предлагает отменить штрафы, второй — отложить действие.

А также, спортсмена Василия Вирастюка выдвинула кандидатом в народные депутаты Украины на промежуточных выборах в округе №87, партия «Слуга народа».