Опубликован Лунный посевной календарь на март 2021 года, который поможет садоводам сориентироваться, в какие дни и что нужно высаживать.

Напомним, традиционно в марте начинается подготовка к дачному сезону. Благоприятные дни для посевов и посадок в марте 2021 года:

1, 2, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 29, 30 и 31 марта.

Неблагоприятные дни для посевов и посадок в марте 2021 года

9, 10, 11, 12, 13 и 28 марта. Фазы Луны в марте 2021 года

Полнолуние – 28 марта.

Новолуние – 13 марта.

Растущая Луна – 14-27 марта.

Убывающая Луна – 1-12 марта, 29-31 марта.

В марте украинцы получат дополнительный выходной в честь 8 марта, в этом году Международный женский день удачно выпал на понедельник.

Как сообщалось ранее, погода в Украине 8 марта будет продиктована волной похолодания. Температура воздуха опустится днем до -3 градусов.